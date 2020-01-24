Об этом сообщают израильские СМИ.

Так, издания Jerusalem Post, The Times of Israel и Haaretz обратили внимание на отказ Зеленского поучаствовать на форуме о Холокосте, так как он предпочел уступить места украинской делегации тем людям, которые пережили эту трагедию.

По словам главы государства, по прилету украинской делегации в Израиль на форум они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест на мероприятие трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию. В связи с этим было принято решение передать места указанным людям.

“Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины”, – подчеркнул Зеленский.

Израильские СМИ отмечают, что организаторы форума выразили по этому поводу недоумение, сказав, что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент.

В “Яд Вашем” назвали заявление Зеленского “странным”, поскольку оно не соответствовало запросам.

“Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. Поэтому его решение вызывает недоумение, и очень жаль делать такой шаг на мероприятии под названием “Помни Холокост, чтобы бороться с антисемитизмом”, – заявили в пресс-службе.

Израильский телеканал Arutz 7, который ранее назвал выступление Зеленского в Давосе фиаско, отмечает, что ни кого-либо из членов украинской делегации на форуме не было.

“Зеленский, который является евреем, решил прийти помолиться у Западной Стены вместо того, чтобы участвовать в церемонии в Яд Вашем. Можно предположить, что репутация президента Украины теперь будет подмочена еще сильнее. Вряд ли в Израиле вызовет одобрение, что Зеленский, фактически, совершает манипуляции на теме Холокоста – Катастрофы еврейского народа, к которому принадлежит и сам Зеленский”, – отмечает телеканал.

Израильские журналисты также отмечают, что истинная причина демарша Зеленского кроется в Путине. Накануне Киев запросил у Москвы встречу Зеленского с Путиным, который прибыл в Израиль и выступал на Форуме, в отличие от украинского президента, которому заведомо слова не дали.

Российская сторона не ответила прямым отказом, но уведомила, что “из-за насыщенного графика президента РФ эта беседа может пройти “на ногах”.

“В виду своего явного разочарования израильским визитом, президент Украины вместе с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом отправился не на Форум, а к Стене плача”, – отмечают журналисты.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о возможности встречи Зеленского и Путина в Израиле. В пресс-службе Офиса президента Украины, в свою очередь, заявили, что такие переговоры не планируются.

“Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц”, – подчеркивали в ОПУ.

Впоследствии Зеленский сообщил журналистам в Давосе, что не исключает встречу с президентом России для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.

“Про вероятность этой встречи – может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это”, – заявил Зеленский.