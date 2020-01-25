Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу главой государства с марафонской дистанцией, где целью должна быть награда за первенство и не иначе.

Об этом он заявил в интервью израильскому “9 каналу”.

Зеленский рассказал журналисту, что в юности бегал на большие расстояния, и до старта переживал о том, будет ли ему комфортного в надетой одежде или обуви. Но после старта эти страхи и переживания уходили на второй план, ведь впереди была цель – первое место.

В “президентском марафоне” его цель – изменить имидж Украины, особенно по части славы коррупционного государства.

“Стабилизировать, поменять имидж Украины. Это ссылаясь к коррупции, то, о чем я вам говорил. Конечно, дать взлет инвестиционный, дать классный климат…”, – сказал он.

Через четыре года, когда завершится его президентская каденция, Зеленский хотел бы передать следующему президенту “ключики от новой Украины”.

“Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция”, – отметил Зеленский.