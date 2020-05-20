Об этом глава государства проинформировал сегодня на пресс-конференции.

“Собираюсь ли я распустить Парламент? Пока партия “Слуга народа” будет голосовать за все важные законопроекты для страны – и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент, и неприкосновенность, – все, что было написано в нашей программе президента. Все, что превратили из обещаний в реальные действия… Пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию “Слуга народа”. Не просто партию. Я буду поддерживать именно тот состав “Слуги народа”, монобольшинство, потому что они выполняют свою работу”, – подчеркнул Зеленский.

“Если они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, в то же время я распущу Парламент”, – добавил он.

Президент также сообщил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”. Он уточнил, что праймериз, о которых просили его депутаты, будут.

“Обязательно будут и кандидаты от “Слуги народа”, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытых праймериз”, – заверил Зеленский.