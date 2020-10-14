Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос, который планируется вынести на всенародный опрос 25 октября – в день местных выборов.

Соответствующее видео опубликовано на официальных Facebook-страницах главы государства и Офиса президента.

Первый вопрос звучит так: “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

“Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на 5 важных вопросов. Вопрос номер один: “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?” Воскресенье, 25 октября, – приходи и решай!” – призвал Зеленский украинцев.