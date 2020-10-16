Об этом он заявил в видеообращении.
Три финальные вопроса полностью совпадают с теми, которые “слили” накануне.
Третий вопрос: “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”
Четвертый вопрос: “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”
Пятый вопрос: “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.
Кроме этого, Зеленский отреагировал на критику со стороны политиков и социологов, которые пояснили, почему не стоит проводить такого рода опрос.
Зеленский считает, что они попросту боятся потерять власть, так как в опросах участвуют и влияют на принятие финальных решений обычные люди. Также он сказал, что в перспективе такие опросы можно будет проводить ежемесячно, а то и каждую неделю.
Он призвал тех, кому не нравятся предложенные им пять вопросов, писать в комментариях свои и, возможно, их рассмотрят на следующих опросах.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.