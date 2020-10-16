Президент Украины Владимир Зеленский официально озвучил еще три, финальных, вопроса, которые планируется вынести на всенародный опрос 25 октября.

Об этом он заявил в видеообращении.

Три финальные вопроса полностью совпадают с теми, которые “слили” накануне.

Третий вопрос: “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

Четвертый вопрос: “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

Пятый вопрос: “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

Кроме этого, Зеленский отреагировал на критику со стороны политиков и социологов, которые пояснили, почему не стоит проводить такого рода опрос.

Зеленский считает, что они попросту боятся потерять власть, так как в опросах участвуют и влияют на принятие финальных решений обычные люди. Также он сказал, что в перспективе такие опросы можно будет проводить ежемесячно, а то и каждую неделю.

Он призвал тех, кому не нравятся предложенные им пять вопросов, писать в комментариях свои и, возможно, их рассмотрят на следующих опросах.