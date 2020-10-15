Соответствующее видео опубликовано на официальной Facebook-странице главы государства.
Второй вопрос звучит следующим образом: “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”
“Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на 5 важных вопросов… И сегодня вопрос номер два: “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?” Воскресенье, 25 октября, – приходи и решай! Будет так, как решишь ты!” – заявил Зеленский, обращаясь к украинцам.
В пресс-службе Офиса президента уточнили, что предложенный Зеленским общенациональный опрос, “в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам”.
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Стоит отметить, что накануне был озвучен первый из пяти предполагаемых вопросов для всенародного опроса. Он звучит так: “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
- В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что не принимают участия в организации анонсированного президентом Владимиром Зеленским “всенародного опроса” 25 октября.