Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос, который планируется вынести на всенародный опрос 25 октября (в день проведения местных выборов).

Соответствующее видео опубликовано на официальной Facebook-странице главы государства.

Второй вопрос звучит следующим образом: “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

“Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на 5 важных вопросов… И сегодня вопрос номер два: “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?” Воскресенье, 25 октября, – приходи и решай! Будет так, как решишь ты!” – заявил Зеленский, обращаясь к украинцам.

В пресс-службе Офиса президента уточнили, что предложенный Зеленским общенациональный опрос, “в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам”.

Стоит отметить, что накануне был озвучен первый из пяти предполагаемых вопросов для всенародного опроса. Он звучит так: “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”