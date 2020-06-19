Об этом сообщил в Facebook экс-советник пятого президента Юрий Бирюков.

Как сообщалось ранее, 16 июня, спустя 5 дней после дня рождения, ушел из жизни Алексей Порошенко, отец Петра Порошенко. Его похороны должны были состояться 18 июня. Однако из-за заседания суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко церемонию перенесли.

Сегодня, 19 июня, церемония прощания с Алексеем Порошенко состоялась в Киеве. Ее посетили, в том числе, бывший министр обороны Валерий Гелетей, экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко, бывший депутат Сергей Березенко, журналист и политолог Тарас Березовец, бывший генпрокурор Юрий Луценко с женой, бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время, как известно, перешел на особый режим работы в связи с тем, что у его супруги Елены обнаружили COVID-19. Он не посещает массовые мероприятия и находится под наблюдением врачей. На церемонии прощания с Алексеем Порошенко, которая состоялась в клубе Кабинета Министров на улице Институтской, Зеленский также не присутствовал.

По словам экс-советника пятого президента Юрия Бирюкова, вместо этого Зеленский передал поминальный венок. Однако он был возложен к могиле спустя 4 часа после того, как церемония прощания была завершена.

“Я не знаю как это все прокомментировать, поэтому оставлю это на ваше усмотрение. В общем, история следующая. Закончились похороны отца Петра Алексеевича, все сказали все полагающиеся слова, все приехавшие выразили соболезнования семье. Все закончилось. Через 4 (ч.е.т.ы.р.е.) часа после этого на кладбище приехала машина, и два человека весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками, скромно поставили к общей массе цветов и венков еще один венок. От Зеленского”, — написал Бирюков, опубликовав соответствующие фото.

Бирюков раскритиковал такой поступок Зеленского, отметив, что это — “цирк”.

“С одной стороны, ну, да, то есть таки заметил, то есть решился. С другой стороны, быть нормальным ему не удается вообще никак? Без вот этого всего цирка? Вот как это?”, — возмутился он.