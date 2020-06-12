Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Как сообщалось ранее, днем 12 июня стало известно, что супруга Президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — получила положительный результат теста на COVID-19. Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

В Офисе Главы государства отметили, что Президент “не может никому делегировать свои полномочия”, а его состояние здоровья позволяет ему выполнять служебные обязанности, потому он будет это делать, но в “особом режиме”.

“Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям”, — говорится в сообщении.

Таким образом, в ближайшее время Глава государства:

будет ежедневно проходить тестирование на COVID-19 методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры;

ограничит круг физического общения до охраны и ближайших помощников;

переведет все совещания в онлайн-режим;

отменит все очные встречи;

не будет принимать участия в массовых мероприятиях;

отменит рабочие поездки за пределы столицы Украины.

При этом указывается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства возможны отклонения от протокола.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.

На вопрос, что остановило, президент ответил, что это “был бы перебор”, а потом уточнил: кто-то ему подсказал, что люди подумают – это пиар.

“Меня бы и семья не простила. Они бы сказали, что я сумасшедший”, – сказал Зеленский.