Об этом сообщили в Офисе Президента.
Как сообщалось ранее, днем 12 июня стало известно, что супруга Президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — получила положительный результат теста на COVID-19. Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
В Офисе Главы государства отметили, что Президент “не может никому делегировать свои полномочия”, а его состояние здоровья позволяет ему выполнять служебные обязанности, потому он будет это делать, но в “особом режиме”.
“Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям”, — говорится в сообщении.
Таким образом, в ближайшее время Глава государства:
- будет ежедневно проходить тестирование на COVID-19 методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры;
- ограничит круг физического общения до охраны и ближайших помощников;
- переведет все совещания в онлайн-режим;
- отменит все очные встречи;
- не будет принимать участия в массовых мероприятиях;
- отменит рабочие поездки за пределы столицы Украины.
При этом указывается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства возможны отклонения от протокола.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.
На вопрос, что остановило, президент ответил, что это “был бы перебор”, а потом уточнил: кто-то ему подсказал, что люди подумают – это пиар.
“Меня бы и семья не простила. Они бы сказали, что я сумасшедший”, – сказал Зеленский.
- На Президента Украины Владимира Зеленского правоохранители составили админпротокол за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.