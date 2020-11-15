Президент Владимир Зеленский заверил украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, что Украина для них открыта.

Такое заявление он сделал в своем новом “влоге из самоизоляции”, который опубликован на Facebook-странице главы государства.

Зеленский напомнил, что несколько дней назад в Луганской области появились два новых контрольных пункта въезда/выезда – в Счастье и Золотом. Кроме того, в Счастье появился новый сервисный центр.

После этого Зеленский перешел на русский язык и обратился к жителям временно оккупированных территорий (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ОРДЛО).

“Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все – Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы. Во всех смыслах этого слова”, – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что сегодня Украина делает все, чтобы “это, наконец, закончилось”.

“И когда я говорю “это” – я не только о КПВВ. Я про “это”, которое творится седьмой год, и иначе как “оно” это назвать невозможно”, – заявил глава государства.

“Но я точно знаю, что война закончится, и никакие КПВВ нам будут не нужны”, – подытожил Зеленский уже на украинском языке.

(На видео – с 10:25)