Указ №103 / 2020 опубликовала пресс-служба главы государства.
Зеленский подписал изменения в указ “Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году”, согласно которым были перенесены сроки весеннего призыва.
Вместо апреля-июня в 2020 году призыв в Украине будет проходить в мае-июле.
“Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май – июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае – июле 2020 года. Кабинету Министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом”, – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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