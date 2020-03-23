Указ №103 / 2020 опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский подписал изменения в указ “Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году”, согласно которым были перенесены сроки весеннего призыва.

Вместо апреля-июня в 2020 году призыв в Украине будет проходить в мае-июле.

“Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май – июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае – июле 2020 года. Кабинету Министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом”, – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.