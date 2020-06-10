Об этом он заявил во время интервью “Украинской правде”.

В ходе интервью Зеленский неоднократно назвал Бандеру Бендерой.

“К Степану Бендере разное отношение…Я так думаю, что все люди, защищавшие независимость Украины, – являются ее сыновьями, являются действительно ее героями. У нас от героя до врага – один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бендеры (на востоке страны – ред.). нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», – сказал Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос о его личном отношении к Бандере Президент отметил, что его “просто не может быть”.

“Слушайте, у меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, ведь мы там не жили. Не может быть просто личного отношения”, – убежден глава государства.