Президент Владимир Зеленский освободил от военной службы генерала армии и экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Он переведен в запас.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

“Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды”, — говорится в указе.

Отметим, Василий Грицак возглавлял службу безопасности Украины с июля 2015 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко. В марте 2010 года был уволен из руководящих должностей в СБ Украины, без исключения из списков личного состава. В июля 2014 года указами Президента Украины генерал-полковник Грицак был назначен первым заместителем Председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины