Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
“Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды”, — говорится в указе.
Отметим, Василий Грицак возглавлял службу безопасности Украины с июля 2015 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко. В марте 2010 года был уволен из руководящих должностей в СБ Украины, без исключения из списков личного состава. В июля 2014 года указами Президента Украины генерал-полковник Грицак был назначен первым заместителем Председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины
- 20 мая Василий Грицак заявил, что сегодня подает на рассмотрение новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому рапорт о своем увольнении с поста главы СБУ.
- Спустя три месяца Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Грицака.
- В сентябре Суд обязан Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное производство на экс-начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака по факту государственной измены.