Президент Владимир Зеленский первым в Украине воспользовался бесплатной услугой по внесению квалифицированной электронной подписи (КЭП) на чип ID-карты гражданина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Так, Зеленский посетил районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в г. Киеве и Киевской области, где руководство Министерства внутренних дел и ГМС презентовали ему возможности по оформлению и использования ID-карты с квалифицированной электронной подписью.

Отмечается, что в целом государство уже выдало 4,4 млн ID-карточек. С сегодняшнего дня их владельцы могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на чип ID-карты.

Зеленский прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку. Также работники миграционной службы внесли в документ квалифицированный электронной подписи.

“Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись”, – отметил он.