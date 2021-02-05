Несмотря на карантин, президент Украины Владимир Зеленский устроил вечеринку в честь своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

Об этом говорится в расследовании программы “Схемы”.

Локдаун в Украине закончился 24 января, на следующий день начали действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года.

В понедельник, 25 января, Зеленский отмечал 43-й день рождения. Само празднование назначили на 29 января.

Оно состоялось в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента имеет апартаменты, но само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии “Квартал-95”, близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси.

Среди гостей Зеленского был первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко.

Также на празднике присутствовали участники “Квартала-95” Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер сериала “Слуга народа” Алексей Кирющенко.

Празднование президентского дня рождения продолжалось около восьми часов.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в комментарии журналистам, что празднование в компании более 20 человек является нарушением карантина, и в этом случае “вызывается полиция”.

“Схемы” попросили пресс-службу президента предоставить комментарий касательно вечеринки, организованной с нарушениями условий карантина. На момент публикации (вечер 4 февраля) ответа не было.