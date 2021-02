Указ №64/2021 сьогодні оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції введені проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб на три роки.

До санкційного списку фізичних осіб потрапили:

• Віктор Медведчук, громадянин України, бізнесмен, голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, кум президента РФ Володимира Путіна;

• Марченко Оксана, громадянка України, телеведуча, дружина Віктора Медведчука;

• Лавренюк Наталія, громадянка України, цивільна дружина підсанкційного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака;

• Вацковський Костянтин, громадянин РФ;

• Донченко Віталій, громадянин РФ;

• Лісогор Сергій, громадянин РФ;

• Маслюк Олександр, громадянин РФ;

• Попов Михайло, громадянин РФ.

Проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, Наталії Лавренюк та громадянина РФ Костянтина Вацковського введені наступні санкції:

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

7) запобігання виведенню капіталів за межі України;

8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

Проти громадян РФ Віталія Донченка, Сергія Лісогора та Олександра Маслюка діятимуть ті ж санкції за винятком “повної заборони заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів”.

Проти громадянина РФ Михайла Попова введені наступні санкції:

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

5) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.

Санкційний список компаній

Санкції запроваджено проти: EVIRER LTD (ОАЕ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Віргінські острови), KLODIUS INVESTMENTS LTD (Віргінські острови), SANDGATE COMMERCE LTD (Віргінські острови), WHPA AVIA LTD (Віргінські острови). Санкції проти цих юросіб передбачають:

1) обмеження торговельних операцій;

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7GEM).

АТ “Фармацевт плюс” (Росія) має ті самі заборони, крім анулювання дозволів на польоти. Натомість анульовано ліцензії на ввезення і вивезення валютних цінностей.

АТ “НЗНП Менеджмент” (Росія), АТ “Новошахтинський завод нафтопродуктів” (Росія), ТОВ “Дон Експорт” (Росія), крім блокування активів, отримали обмеження торговельних операцій, зупинку економічних та фінансових зобов’язань і анулювання ліцензій на діяльність, дозволів на користування надрами.

“Sportmaster Operations Pte. Ltd” (юридична адреса – Сингапур) отримала повну заборону на торговельні операції; припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; заборону ввезення продукції сингапурської компанії “Спортмастер Оперейшенз”.

Крім цього, до санкційного списку включені: “ИСС-Софт” (Росія), “ІндаСофт” (Росія), “Роузвуд Шиппінг” (Росія), “Торговий дім “Донські вуглі” (Росія), ТОВ “Біотек” (Росія), ТОВ “Гемодженікс” (Росія), ТОВ “Медобладнання” (Росія), “ТОВ “Тосол-Ситнез Трейдінг” (Росія), “Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти “Севастопольский державний університет” МОН Росії”.