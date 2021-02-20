Указ №64/2021 сьогодні оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Санкції введені проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб на три роки.
До санкційного списку фізичних осіб потрапили:
• Віктор Медведчук, громадянин України, бізнесмен, голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, кум президента РФ Володимира Путіна;
• Марченко Оксана, громадянка України, телеведуча, дружина Віктора Медведчука;
• Лавренюк Наталія, громадянка України, цивільна дружина підсанкційного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака;
• Вацковський Костянтин, громадянин РФ;
• Донченко Віталій, громадянин РФ;
• Лісогор Сергій, громадянин РФ;
• Маслюк Олександр, громадянин РФ;
• Попов Михайло, громадянин РФ.
Проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, Наталії Лавренюк та громадянина РФ Костянтина Вацковського введені наступні санкції:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;
6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
7) запобігання виведенню капіталів за межі України;
8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.
Проти громадян РФ Віталія Донченка, Сергія Лісогора та Олександра Маслюка діятимуть ті ж санкції за винятком “повної заборони заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів”.
Проти громадянина РФ Михайла Попова введені наступні санкції:
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
5) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.
Санкційний список компаній
Санкції запроваджено проти: EVIRER LTD (ОАЕ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Віргінські острови), KLODIUS INVESTMENTS LTD (Віргінські острови), SANDGATE COMMERCE LTD (Віргінські острови), WHPA AVIA LTD (Віргінські острови). Санкції проти цих юросіб передбачають:
1) обмеження торговельних операцій;
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7GEM).
АТ “Фармацевт плюс” (Росія) має ті самі заборони, крім анулювання дозволів на польоти. Натомість анульовано ліцензії на ввезення і вивезення валютних цінностей.
АТ “НЗНП Менеджмент” (Росія), АТ “Новошахтинський завод нафтопродуктів” (Росія), ТОВ “Дон Експорт” (Росія), крім блокування активів, отримали обмеження торговельних операцій, зупинку економічних та фінансових зобов’язань і анулювання ліцензій на діяльність, дозволів на користування надрами.
“Sportmaster Operations Pte. Ltd” (юридична адреса – Сингапур) отримала повну заборону на торговельні операції; припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; заборону ввезення продукції сингапурської компанії “Спортмастер Оперейшенз”.
Крім цього, до санкційного списку включені: “ИСС-Софт” (Росія), “ІндаСофт” (Росія), “Роузвуд Шиппінг” (Росія), “Торговий дім “Донські вуглі” (Росія), ТОВ “Біотек” (Росія), ТОВ “Гемодженікс” (Росія), ТОВ “Медобладнання” (Росія), “ТОВ “Тосол-Ситнез Трейдінг” (Росія), “Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти “Севастопольский державний університет” МОН Росії”.