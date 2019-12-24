Зеленский подписал указ по предотвращению пожарной опасности

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

“Цель документа — предотвращение возникновения пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары”, – говорится в сообщении.

В частности, согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований (правил) пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности либо ее остатков.

Отмечается, что должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также – за заведомо ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности.

Должны быть сокращены и сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения требований (правил) пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей и т. п.

Кроме того, согласно документу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т. д.), содержанию в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками (балансодержателями) водопроводных сетей.

В пресс-службе добавили, что пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.