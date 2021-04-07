Об этом говорится на сайте Офиса президента.
В частности, уволены послы в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Нидерландах, Бельгии, Ирака, Таиланде и Саудовской Аравии.
Николай Точицкий уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург, представителя Украины при Европейском союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.
Вадим Вахрушев уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Султанате Оман и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Йеменской Республике по совместительству.
Юрий Клименко уволен с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Отметим, что на этом посту Юрия Клименко сменила Евгения Филипенко.
Андрей Бешта уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Союз Мьянма по совместительству.
Виктор Недопас уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Ирак.
Всеволод Ченцов уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
Юрий Полурез уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бахрейн, постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству.
- Ранее сообщалось, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.