Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В частности, уволены послы в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Нидерландах, Бельгии, Ирака, Таиланде и Саудовской Аравии.

Николай Точицкий уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург, представителя Украины при Европейском союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.

Вадим Вахрушев уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Султанате Оман и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Йеменской Республике по совместительству.

Юрий Клименко уволен с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Отметим, что на этом посту Юрия Клименко сменила Евгения Филипенко.

Андрей Бешта уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Виктор Недопас уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Ирак.

Всеволод Ченцов уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Юрий Полурез уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бахрейн, постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству.