Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады в соответствующей карточке документа.
Проект закона № 3991 “О внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений)” был принят Парламентом 17 сентября.
А 1 октября документ был возвращен с подписью Зеленского.
В целом закон касается дорожной инфраструктуры и перераспределения средств между облгосадминистрациями.
Однако он также содержит пункт следующего содержания:
“В период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, предоставить право Кабинету Министров Украины сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19“.
Исключение составляют случаи, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод.
Как известно, в апреле Кабинет Министров ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.
В конце августа Конституционный Суд Украины принял решение касательно конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Среди прочего, суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
- 16 сентября Кабинет Министров на заседании снял карантинное ограничение зарплат в 47 тысяч гривен для членов правления и наблюдательных советов “Ощадбанка”, “ПриватБанка” и “Укрэксимбанка”.
- 23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров Украины сохранил ограничение заработных плат для членов Правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.