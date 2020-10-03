Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который, среди прочего, позволит Правительству снять ограничения на зарплаты в госкомпаниях.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады в соответствующей карточке документа.

Проект закона № 3991 “О внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений)” был принят Парламентом 17 сентября.

А 1 октября документ был возвращен с подписью Зеленского.

В целом закон касается дорожной инфраструктуры и перераспределения средств между облгосадминистрациями.

Однако он также содержит пункт следующего содержания:

“В период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, предоставить право Кабинету Министров Украины сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19“.

Исключение составляют случаи, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод.

Как известно, в апреле Кабинет Министров ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.

В конце августа Конституционный Суд Украины принял решение касательно конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Среди прочего, суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.