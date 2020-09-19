Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
17 сентября закон подписал спикер Парламента Дмитрий Разумков, а 18 сентября он был возвращен с подписью от Зеленского.
Законопроект изымает п. 9 ч. 1 ст. 222 Избирательного кодекса Украины, требующий предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.
“Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут указывать об этом сведения только в автобиографии”, – отмечается в пояснительной записке.
Согласно Избирательному кодексу, кандидаты в депутаты на местных выборах должны предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом после начала избирательного процесса.
Предоставление такой справки осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
- 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.
- 15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов.
- 15 сентября Верховная Рада Украины упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять “справки о судимости”.