Президент Владимир Зеленский подписал закон №3995, который разрешает кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о несудимости.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

17 сентября закон подписал спикер Парламента Дмитрий Разумков, а 18 сентября он был возвращен с подписью от Зеленского.

Законопроект изымает п. 9 ч. 1 ст. 222 Избирательного кодекса Украины, требующий предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

“Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут указывать об этом сведения только в автобиографии”, – отмечается в пояснительной записке.

Согласно Избирательному кодексу, кандидаты в депутаты на местных выборах должны предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Предоставление такой справки осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.