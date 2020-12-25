Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" О предотвращении коррупции "по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”, и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось ранее, во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла в первом и втором чтениях законопроектs №№4470, 4471. Они предусматривают восстановление полномочий НАПК после нашумевшего решения Конституционного суда и регламентируют особенности привлечения судей к административной ответственности. За эти решения проголосовало конституционное большинство народных депутатов — 300 и 321 соответственно.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выразило замечания к принятому парламентом законопроекту о восстановлении полномочий НАПК.