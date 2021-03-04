Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы. В этом документе учтены поправки главы государства относительно "полномочий и.о. министров".

О подписании документа сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Верховная Рада приняла этот закон 23 февраля.

Как известно, конкурсы на госслужбу были отменены на период карантина (соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет 2020 года принял Парламент в апреле прошлого года). За это время более 22 тысяч человек были назначены без конкурсов (более 10% от общего количества госслужащих).

Подписанный Зеленским закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы всех категорий.

“В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19”, – отметили в ОПУ.

Кроме того, закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего с должности категории “А” по собственной инициативе, по представлению премьер-министра либо соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра либо руководителя госоргана).

Правки “под Витренко”

Как отметили в ОПУ, законом “исключаются ограничения относительно выполнения первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра”.

Речь идет о поддержанных Радой 23 февраля правках, которые еще называют “правками под Витренко” (поскольку при обсуждении нардепы указывали, что президент инициировал их внесение в закон под одну кандидатуру – и.о. министра энергетики Юрия Витренко).

Так, сначала Верховная Рада приняла закон о восстановлении конкурсов на госслужбу 16 февраля. Его дополнили правками относительно “полномочий и.о. министра”. Эти полномочия были ограничены и действовали в течение 60 дней.

Кроме того, запрещалось “возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой Украины текущего созыва” (то есть, если бы кандидатура Витренко была провалена в Раде снова, то он бы не смог больше выполнять обязанности министра).

Владимир Зеленский ветировал закон в такой редакции и подал в него свои правки, которыми предложил снять ограничения на полномочия и.о. министра.

23 февраля нардепы поддержали эти правки.

Согласно им, Юрий Витренко сможет оставаться в должности и.о. министра энергетики, независимо от того, провалит ли Рада снова его кандидатуру. Также Витренко будет иметь полноценные министерские полномочия.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.

28 января Верховная Рада Украины снова не поддержала назначение Юрия Витренко.