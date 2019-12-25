Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" № 157-их, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

“Этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая является более выгодной благодаря свободной конкуренции”, – говорится в сообщении.

В частности, документ излагает в новой редакции закон Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества”, а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины из процедур банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Документ также определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Кроме того, появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Отмечается, что стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10 % от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

“Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты”, – добавили в ОПУ.