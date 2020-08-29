Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента.

Верховная Рада подержала указанный документ во время внеочередного заседания 25 августа.

Закон предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тысяч гривен в месяц.

Соответствующие изменения будут внесены в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Для реализации повышения зарплат предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен за счет: экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен; пересмотра прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты.

“С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет Министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн”, – отметили в ОПУ.

В пресс-службе уточнили, что вторым этапом должно стать повышение минимальной зарплаты с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение следующего года минимальная заплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.