Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента.
Верховная Рада подержала указанный документ во время внеочередного заседания 25 августа.
Закон предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тысяч гривен в месяц.
Соответствующие изменения будут внесены в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Для реализации повышения зарплат предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен за счет: экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен; пересмотра прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты.
“С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет Министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн”, – отметили в ОПУ.
В пресс-службе уточнили, что вторым этапом должно стать повышение минимальной зарплаты с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение следующего года минимальная заплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу с 1 сентября поднять минимальную зарплату. Впоследствии он инициировал соответствующий законопроект.
- Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде трижды повышать минимальную зарплату.