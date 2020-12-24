Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Закон предусматривает штрафы и ограничение свободы за ложь в декларации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, была отменена решением КС. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон “О предотвращении коррупции”.

Отмечается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением КСУ от 27 октября, и обеспечивает возможность привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Верховная Рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (“Нарушение требований финансового контроля”), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Они также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации отличаться от достоверных на сумму “от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц” (по состоянию на сегодняшний день это от 227 тыс. до 1 млн 135 тыс. грн), а не “от 100 до 250 прожиточных минимумов” как указано в действующей редакции.

В Уголовный кодекс Украины добавлены две статьи: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Согласно статье 366-2, в случае, если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1 млн 135 тыс. до более 9 млн грн), грозит ответственность в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 – 51000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов – предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно статье 366-3, уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. КСУ признал неконституционной статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.

Это решение КСУ вызвало критику со стороны международных партнеров Украины.