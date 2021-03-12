Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяное вождение: что меняется

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

В пятницу, 12 марта, президент подписал закон 1231-IX (законопроект №2695), который предусматривает: усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения; законодательно закрепляет возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным приложением таких материалов к протоколу об административном правонарушении; предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Наказание за пьяное вождение

Закон усиливает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения:

• За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции (а также за передачу управления транспортным средством такому лицу) нарушитель должен будет уплатить штраф в размере 17 000 гривен, а также будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год. До этого штраф составлял 10,2 тыс. грн.

• За повторное нарушение в течение года будет грозить штраф в размере 34 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года с оплатным изъятием авто или без такового. Также предусмотрен административный арест на срок 10 суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового (до сих пор предусматривался штраф в размере 20 400 и не было административного ареста).

• Если водитель нарушит третий раз – предусмотрен штраф в размере 51 тыс. гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Или же будет угрожать админарест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет, с конфискацией авто, что находится в частной собственности нарушителя (до сих пор был штраф в размере 40 800 грн и не было административного ареста).

• Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до осмотра повлечет 34 тыс. грн штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Как известно, административный арест – это самый строгий вид административного взыскания, что применяется лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений на срок до 15 суток (и заключается в содержании правонарушителя в изоляции от общества). То есть правонарушитель лишается свободы на срок до 15 суток (его держат в специальных приемниках или в изоляторах временного содержания при органе внутренних дел, отдельно от заключенных).

Законом дополнен Уголовный кодекс статьей 286-1 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения”, согласно которой:

• ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

• Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением прав на срок от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелые травмы.

• Если пострадавший погиб, виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (с лишением прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв несколько – предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Другие положения закона

Принятый документ легализует использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации к протоколу об административных правонарушениях.

Предусмотрено увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:

• За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч – с 510 грн до 1700 грн.

• За оставление места ДТП – с 255 грн до 3400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок от 1 до 2 лет.

• За управление (или передачу управления) транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять – с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет.

• За управление транспортным средством лицом, что было лишено такого права, – с 510 до 20 400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами штраф повышается с 51 до 510 грн.

За управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в Украине в установленном порядке, его эксплуатацию без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте предусмотрен штраф в размере 850 грн (до этого было 170 грн).

За нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам штраф возрастает до 340 грн (с 255 грн).

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Согласно закону:

• пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн (ранее был 51 грн или предупреждение);

• за нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн (сейчас это 85 грн);

• за эти же нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, предусмотрен штраф в 680 грн (сейчас 136 грн);

• за создание аварийной ситуации велосипедистом или пешеходом предусмотрен штраф в размере 850 грн (сейчас 170 грн).