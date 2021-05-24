Зробив це глава держави під час виступу на форумі “Україна 30. Земля”.
За словами Зеленського, за останні 20 років з боку української влади для реалізації земельної реформи не було зроблено нічого.
Президент зазначив, що, за попередніми підрахунками, за роки мораторію було незаконно присвоєно близько 5 млн га державних сільгоспземель України, що за площею дорівнює майже двом півостровам Крим, який окупувала Росія.
За словами Володимира Зеленського, цей документ прибирає у “кабінетного чиновника” функцію оформляти право на землю, а також остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.
Президент наголосив, що підписаний закон чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.
Нагадаємо, що 19 травня Верховна Рада України розблокувала підписання закону про “земельну децентралізацію”.
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.
- 18 травня Верховна Рада завершила розгляд правок до законопроєкту про земельні аукціони та ухвалила документ у другому читанні та в цілому.
- Більшість українців вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.