Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение "зеленых" тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook.

“Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями “зеленой” энергетики”, – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%.

“На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно”, – сказал премьер. Добавив, что закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей.

Также о том, что президент поддержал снижение “зеленого” тарифа свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Напомним, законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” народные депутаты поддержали 21 июля.

Документом урегулированы проблемы функционирования “зеленой” электрогенерации, что будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии путем оптимизации уровня “зеленого” тарифа, достижения баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии.

Законом предусмотрено:

– уменьшение размеров “зеленых” тарифов для объектов, введенных в эксплуатацию солнечной и ветровой энергетики путем установления понижающих коэффициентов;

– введена полная ответственность за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии, которая создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электрической энергии и будет способствовать развитию сектора балансирующих мощностей;

– определено оператора системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями возобновляемых источников энергии электрической энергии в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничения нагрузки в соответствии с методикой, утверждаемой Регулятором;

– предоставлены государственные гарантии по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого Закона, для производителей по “зеленому” тарифу;

– предоставлена возможность участия в аукционах солнечных электростанций, которые размещаются на крышах / фасадах зданий и капитальных сооружений и тому подобное.