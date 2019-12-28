Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
В частности, освобождение незаконно удерживаемых украинцев может произойти в воскресенье, 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков.
“Должен быть обмен (пленных, – ред.) завтра. Мы ждем этого. Пока еще не полностью завершена верификация всех людей”, – сказал Зеленский.
Отметим, что ранее российские СМИ сообщили, что обмен пленными по формуле “всех установленных на всех установленных” между Украиной и боевиками планируется провести 29 декабря.
Напомним, что представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что обмен удерживаемыми лицами до конца года согласован.
- В среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
- Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.
- Кроме того, он сообщил, что договоренности по обмену удерживаемыми лицами во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске также не удалось достичь.