Об этом он сказал в комментарии изданию “Радио Свобода“.

Так, на вопрос, ведет ли Зеленский переговоры с Тигипко касательно должности в Правительстве, он отметил:

“Я действительно со многими сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда”.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.

“У Зеленского было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, Юлию Ковалив), чтобы потом было не жалко уволить или же взять кого-то из бывалых. Здесь было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. Причем Аваков именно третий в списке”, – рассказал один из собеседников #Букв после скандала с прослушиванием Премьер-министра Алексея Гончарука.

Еще неделю назад основным кандидатом на пост премьера называли Юрия Витренко, которого лоббировал олигарх Игорь Коломойский. Впрочем, как утверждают источники издания в экономических кругах, Витренко вроде потребовал, чтобы перед назначением ему выплатили его премию за газовые контракты.

Поскольку гарантий не дали, то переговоры зашли в тупик.