Об этом судья объявила во время судебного заседания, трансляция которого ведется на телеканале “Прямой”.

Перечисляя материалы дела, судья, помимо всего остального, назвала также и копию заявления потерпевшего.

Также об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Сергей Высоцкий.

“Судья только что объявила, что в материалах дела есть заявление Зеленского В.О. Это правда, оно существует. Так, Президенту нечем было больше заняться, кроме как бегать по кабинетам ГБР и писать заявления на девушек”, – написал Высоцкий.

Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.