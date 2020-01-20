Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В мероприятии также приняли участие семьи погибших бойцов, руководство Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.
В Зале памяти защитников Украины Минобороны состоится расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дней обороны Донецкого аэропорта.
Участь Володимира Зеленського у заходах з ушанування пам’яті загиблих захисників України.
Участь Володимира Зеленського у заходах з ушанування пам’яті загиблих захисників України.
Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 19 січня 2020 р.
16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП),которых за стойкость и храбрость пророссийские боевики прозвали “киборгами”.
Украинские воины защищали аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года – 242 дня.
За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторых посмертно.
- 19 января в Украине вспоминали кровавые события, которые разгорелись в этот день 2014 года на ул. Грушевского после принятия Верховной Радой с нарушением процедуры законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан.