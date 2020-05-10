Об этом в Facebook написала сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Ирина Геращенко.
“Мы гордились, что завоевали “безвиз”. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине “безвиз” в Шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения – о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе”, – отметила Геращенко.
По ее словам, у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.
“Зеленский и Ко строят “безвыезд”, новую стену и занавес. И карантин здесь ни при чем. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология – взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит”, – сообщила Ирина Геращенко.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу за границу при условии наличия трудового контракта минимум на три месяца.
- Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.
- Кабмин требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.
- Немецкие власти подали ряд запросов украинской стороне о приглашении нескольких тысяч граждан Украины на сезонные работы.