Пятый Президент Петр Порошенко получил для Украины "безвиз", несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе, а Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19 ограничивает право на свободное передвижение для украинцев.

Об этом в Facebook написала сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Ирина Геращенко.

“Мы гордились, что завоевали “безвиз”. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине “безвиз” в Шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения – о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе”, – отметила Геращенко.

По ее словам, у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

“Зеленский и Ко строят “безвыезд”, новую стену и занавес. И карантин здесь ни при чем. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология – взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит”, – сообщила Ирина Геращенко.