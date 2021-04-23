Про це повідомляється на сайті парламенту.

У п’ятницю, 23 квітня, президент вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також неправдивого декларування товарів” (№5420).

Документ визначений президентом як “невідкладний” і переданий на розгляд керівництву.

Станом на 01:00 24 квітня текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній. Ініціатором документа є Володимир Зеленський.