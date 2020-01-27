В ходе рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин к центру памяти Холокоста "Яд Вашем" о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания Праведника народов мира.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

“Сегодня мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Быть здесь в Международный день памяти жертв Холокоста для меня очень важно. Трагедия Холокоста навсегда оставила раны на сердце украинцев. Мы никогда не забудем, что среди шести миллионов жертв Шоа (Катастрофа европейского еврейства. – Ред.) каждый четвертый был из Украины. Мы никогда не забудем ужасные преступления, которые произошли в Бабьем Яру, когда нацисты казнили более 150 тысяч безвинных”, – сказал Зеленский в заявлении после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Освенциме.

Президент Украины вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который вместе с экипажем первым разбил ворота концлагеря Аушвиц, и солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали лагерь.

Фото: president.gov.ua

Зеленский подчеркнул, что никогда не будут забыты почти 9 миллионов украинцев – военных и гражданских, погибших во Вторую мировую в борьбе с гитлеровским режимом.

Глава государства также отметил, что почетного звания Праведника народов мира официально удостоены более 2,5 тыс. украинцев, хотя тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью, было значительно больше.

“Это люди большого сердца и такой же большой отваги. Не могу не вспомнить и о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста «Яд Вашем» присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости”, – подчеркнул Президент Украины.