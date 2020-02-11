Такое заявление он сделал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, комментируя законопроект о дезинформации.
“Планов, что в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы “зажать”, “закрутить” журналистов, у меня совсем нет, ни процента нет. О нас и так столько всего уже было выдуманного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов”, – отметил глава государства.
По словам Зеленского, фейки – это “совсем другой вопрос”, они способствуют расколу страны.
“Главная проблема дезинформации в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира, за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие-то санкции. Я говорю о том, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые влияют на общественное здоровье и порождают ссоры. Пропаганда, если хотите. И этот закон не касается отдельного человека, журналиста, который как-то сделал ошибку”, – подчеркнул президент.
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Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками. Зеленский добавил, что США и Великобритания были первыми, кто выделил “достаточно серьезные средства” на программы борьбы с дезинформацией.
“И мы тоже должны об этом думать. Потому что это вызовы современности, и мы должны быть к ним готовы. В Украине это сейчас реальный бизнес, серьезный очень бизнес. Ботофермы – это проблема, какими бы они ни были: за белое или черное – нет никакой разницы. Потому что те, кто сегодня отстаивает в соцсетях светлое, например, независимость Украины, завтра могут быть против. Потому что они просто зарабатывают на этом. Поэтому против таких вещей надо бороться”, – заявил Зеленский.
- Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры.
- Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.
- Обеспокоенность законопроектом высказали и члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции “Слуги народа”: Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие.