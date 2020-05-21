Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram.

“Документ предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления и урегулирования личностей судебного производства в делах по поводу выведения банков с рынка”, – сказано в сообщении.

Данный закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.

Признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.

Законопроект также касается “ПриватБанка”, до национализации принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, который неоднократно заявлял, что хочет вернуть себе банк и получить за него компенсацию.