Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram.
“Документ предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления и урегулирования личностей судебного производства в делах по поводу выведения банков с рынка”, – сказано в сообщении.
Данный закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию в денежной форме, размер которой определит независимый международный аудитор.
Признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены. Также невозможно и восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.
Законопроект также касается “ПриватБанка”, до национализации принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, который неоднократно заявлял, что хочет вернуть себе банк и получить за него компенсацию.
- 13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).
- 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание “антиколомойский закон”.