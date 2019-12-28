Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Избирательный кодекс предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

Избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. То есть украинцы получат возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке той или иной политсилы.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. По мнению президента, кодексом декларируется модель избирательной системы с отменой мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми списками, однако на самом деле это не так. Зеленский в своих предложениях указывал на фактическое “сохранение составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками”.