Соответствующий документ №259, датированный 30 июня, появился на официальном сайте главы государства.
“Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации. Создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив главой этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую”, – говорится в указе.
Ей поручено утвердить персональный состав комиссии и обеспечить необходимые меры, связанные с ликвидацией, а также проинформировать о результатах работы в трехмесячный срок.
Кабмину поручено решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ликвидация Нацкомфинуслуг происходит во исполнение закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”.
Этот документ был поддержан Верховной Радой в сентябре 2019 года.
Им предусматривалось разделение функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о “сплите”).
“Сплит” был запланирован на 1 июля 2020 года.
Закон “о сплите” является одним из пунктов Меморандума сотрудничества с МВФ (Международным валютным фондом).
СПРАВКА. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) являлась государственным коллегиальным органом, подчиненным президенту Украины и подотчетным Верховной Раде.
Нацкомфинуслуг занималась созданием условий для функционирования рынков небанковских финансовых услуг, укреплением системной стабильности и усилением финансовой инклюзии на этих рынках, обеспечением защиты прав потребителей небанковских услуг, интеграцией в мировое финансовое пространство без угрозы национальным интересам и экономической безопасности Украины.
- Ранее в Национальном банке Украины объяснили, как будет происходить процедура “сплита”. В НБУ заверили, что существует детальный план ликвидации Нацкомфинуслуг и передачи функций комиссии Национальному банку.
- Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Национальный банк Украины не будет проводить ревизию лицензий на рынке финансовых услуг с увеличением полномочий после ликвидации Нацкомфинуслуг в 2020 году.