Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Соответствующий документ №259, датированный 30 июня, появился на официальном сайте главы государства.

“Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации. Создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив главой этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую”, – говорится в указе.

Ей поручено утвердить персональный состав комиссии и обеспечить необходимые меры, связанные с ликвидацией, а также проинформировать о результатах работы в трехмесячный срок.

Кабмину поручено решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ликвидация Нацкомфинуслуг происходит во исполнение закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”.

Этот документ был поддержан Верховной Радой в сентябре 2019 года.

Им предусматривалось разделение функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о “сплите”).

“Сплит” был запланирован на 1 июля 2020 года.

Закон “о сплите” является одним из пунктов Меморандума сотрудничества с МВФ (Международным валютным фондом).

СПРАВКА. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) являлась государственным коллегиальным органом, подчиненным президенту Украины и подотчетным Верховной Раде.

Нацкомфинуслуг занималась созданием условий для функционирования рынков небанковских финансовых услуг, укреплением системной стабильности и усилением финансовой инклюзии на этих рынках, обеспечением защиты прав потребителей небанковских услуг, интеграцией в мировое финансовое пространство без угрозы национальным интересам и экономической безопасности Украины.