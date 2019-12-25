Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон касается всех электронных площадок, которые зарабатывают на посреднических услугах для оценщиков имущества.

В декабре 2017 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым оценщики обязаны вносить информацию об отчетах по оценке недвижимости для их регистрации не напрямую в Единую базу, которую администрирует Фонд госимущества, а через авторизованные электронные площадки. Такие площадки в СМИ связывают с народным депутатом Антоном Яценко (член группы “За майбутне”), отсюда и негласное название – “площадки Яценко”.

Подписанный законопроект № 2047-д предусматривает, что с 1 января 2020 года собственник имущества сможет рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы, и только если не согласится с результатами автоматической оценки, будет обращаться к человеку-оценщику.

Нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов по оценке объектов недвижимости.

Информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой. Предусмотрено автоматическое обнародование всей информации об объекте недвижимости и его стоимости в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).

Отчеты об оценке будут храниться в Единой базе в электронной форме.

Справка об оценочной стоимости будет стоить 2,5 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Регистрация отчета об оценке будет стоить 10 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Эти деньги будут направлять в госбюджет.

“Государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5 % от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единой базе отчетов об оценке – 10 % (около 300 грн вместо вымогательства за это 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас)”, – говорится в пояснительной записке.

Справка об оценочной стоимости объекта будет действительна в течение 30 календарных дней.