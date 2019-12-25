Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон касается всех электронных площадок, которые зарабатывают на посреднических услугах для оценщиков имущества.
В декабре 2017 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым оценщики обязаны вносить информацию об отчетах по оценке недвижимости для их регистрации не напрямую в Единую базу, которую администрирует Фонд госимущества, а через авторизованные электронные площадки. Такие площадки в СМИ связывают с народным депутатом Антоном Яценко (член группы “За майбутне”), отсюда и негласное название – “площадки Яценко”.
Подписанный законопроект № 2047-д предусматривает, что с 1 января 2020 года собственник имущества сможет рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы, и только если не согласится с результатами автоматической оценки, будет обращаться к человеку-оценщику.
Нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов по оценке объектов недвижимости.
Информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой. Предусмотрено автоматическое обнародование всей информации об объекте недвижимости и его стоимости в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).
Отчеты об оценке будут храниться в Единой базе в электронной форме.
Справка об оценочной стоимости будет стоить 2,5 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Регистрация отчета об оценке будет стоить 10 % прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Эти деньги будут направлять в госбюджет.
“Государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5 % от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единой базе отчетов об оценке – 10 % (около 300 грн вместо вымогательства за это 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас)”, – говорится в пояснительной записке.
Справка об оценочной стоимости объекта будет действительна в течение 30 календарных дней.
- 5 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на ликвидацию коррупционной схемы при оценке стоимости недвижимости. Из-за этого документа ранее ряд нардепов от “Слуги народа” проходили проверку на полиграфе.