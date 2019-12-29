Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Данный документ был принят Верховной Радой 6 декабря.

Закон адаптирует в национальное законодательство Украины рекомендации FATF, а также директивы Европейского союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, претендующих на членство.

Принятие закона было частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС.

Документ упрощает процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций).

Также предусмотрено увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн).

Кроме того, нужно будет сообщать об операциях, связанных с наличными деньгами, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

Закон должен усовершенствовать процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.