Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Закон № 2240 регулирует земельные вопросы доступа к залежам янтаря, а также:

– обеспечивает введение строгой ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации потерь;

– вводит единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе;

– убирает ряд дублирующих и архаичных согласований (в частности, горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя).

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, переработку полезных ископаемых (в частности янтаря), законность происхождения которых не подтверждается документами, и за уклонение от рекультивации земель.

Так, закон предусматривает новую статью в Уголовном кодексе, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы или лишения свободы с конфискацией имущества.

“Закон будет способствовать легализации добычи янтаря и обеспечит ответственное отношение к природе”, – подчеркнули в министерстве.