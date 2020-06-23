Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Закон предусматривает создание новой системы сбора данных о лесном фонде “с целью планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное”.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров. Проводиться инвентаризация будет в том числе за счет государственного бюджета.

Сведения, полученные по результатам проведения инвентаризации лесов, будут внесены в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

2 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о национальной инвентаризации лесов. За проект закона № 2379 проголосовали 322 народных избранников.

Согласно пояснительной записке, в Украине государственный учет лесов был проведен в 1996 и 2011 годах. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет.