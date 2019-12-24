Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего документа на сайте Верховной Рады.

Закон был возвращен 24 декабря с подписью президента.

Документом предлагается изменить правовой статус ГБР с центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган, на который возлагаются задачи по предотвращению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

Закон предусматривает перезагрузку руководства органа. Таким образом, полномочия директора Бюро Романа Трубы, первого заместителя и заместителя главы ГБР прекратятся досрочно после вступления документа в силу.

Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

Президент будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии. В состав комиссии войдут по 3 представителя от Верховной Рады, Кабинета Министров и президента Украины. По квоте Кабмина будут представлены международные организации.

Закон предусматривает единоличное управление Государственным бюро расследований (вместо коллегиального). Так, планируется расширение полномочий директора ГБР. Если сейчас он должен советоваться с заместителями насчет наиболее важных решений, то, согласно новому документу, он будет руководить Бюро единолично, сможет назначать своих заместителей без проведения конкурса, а также увольнять их.

В частности, главе Бюро будет предоставлено право:

• самостоятельно определять систему и организационную структуру ГБР, предельную численность центрального аппарата и порядок образования территориальных управлений ГБР, выбирать место расположения региональных подразделений;

• единолично назначать лиц на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР (при этом количество заместителей увеличивается до трех), определять их обязанности вне конкурса, а также в единоличном порядке их увольнять;

• образовывать аппарат директора ГБР;

• непосредственно подчинять себе все подразделения внутреннего контроля центрального аппарата ГБР и его территориальных управлений; директору Бюро будут сообщать обо всех коррупционных преступлениях, обнаруженных в структуре ГБР, о которых раньше ставили в известность лишь Генеральную прокуратуру Украины;

• принимать решение о применении дисциплинарного взыскания на основании заключения дисциплинарной комиссии.

Закон усиливает парламентский контроль за деятельностью Государственного бюро расследований. В частности, Верховная Рада раз в год будет заслушивать отчет директора ГБР о результатах деятельности органа за год. По итогам обсуждения нардепы будут утверждать отчет и могут признать работу главы ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной.

В документе также прописано, что следователи и прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана, смогут без конкурса перейти в Госбюро расследований. Это призвано разблокировать расследование указанных дел.