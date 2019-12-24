Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего документа на сайте Верховной Рады.
Закон был возвращен 24 декабря с подписью президента.
Документом предлагается изменить правовой статус ГБР с центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган, на который возлагаются задачи по предотвращению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.
Закон предусматривает перезагрузку руководства органа. Таким образом, полномочия директора Бюро Романа Трубы, первого заместителя и заместителя главы ГБР прекратятся досрочно после вступления документа в силу.
Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.
Президент будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии. В состав комиссии войдут по 3 представителя от Верховной Рады, Кабинета Министров и президента Украины. По квоте Кабмина будут представлены международные организации.
Закон предусматривает единоличное управление Государственным бюро расследований (вместо коллегиального). Так, планируется расширение полномочий директора ГБР. Если сейчас он должен советоваться с заместителями насчет наиболее важных решений, то, согласно новому документу, он будет руководить Бюро единолично, сможет назначать своих заместителей без проведения конкурса, а также увольнять их.
В частности, главе Бюро будет предоставлено право:
• самостоятельно определять систему и организационную структуру ГБР, предельную численность центрального аппарата и порядок образования территориальных управлений ГБР, выбирать место расположения региональных подразделений;
• единолично назначать лиц на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР (при этом количество заместителей увеличивается до трех), определять их обязанности вне конкурса, а также в единоличном порядке их увольнять;
• образовывать аппарат директора ГБР;
• непосредственно подчинять себе все подразделения внутреннего контроля центрального аппарата ГБР и его территориальных управлений; директору Бюро будут сообщать обо всех коррупционных преступлениях, обнаруженных в структуре ГБР, о которых раньше ставили в известность лишь Генеральную прокуратуру Украины;
• принимать решение о применении дисциплинарного взыскания на основании заключения дисциплинарной комиссии.
Закон усиливает парламентский контроль за деятельностью Государственного бюро расследований. В частности, Верховная Рада раз в год будет заслушивать отчет директора ГБР о результатах деятельности органа за год. По итогам обсуждения нардепы будут утверждать отчет и могут признать работу главы ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной.
В документе также прописано, что следователи и прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана, смогут без конкурса перейти в Госбюро расследований. Это призвано разблокировать расследование указанных дел.
- 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований. Этим документом предусмотрена отставка Романа Трубы с поста директора ГБР.
- По мнению экспертов, на место нового директора Государственного бюро расследований могут претендовать четыре человека. Это: заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов (дружит с Андреем Портновым); Ирина Венедиктова – депутат от “Слуги народа”; Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, заместитель Генпрокурора, который в 2016 году обнародовал “амбарную книгу” Партии регионов; Денис Монастырский – депутат от “СН”, председатель комитета правоохранительной деятельности. При этом фаворитом считается Ирина Венедиктова.
- Директора Государственного бюро расследований Романа Трубу могли задержать за взятку еще в начале декабря.