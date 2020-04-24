Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменения в регламент парламента, которые должны ускорить принятие "антиколомойского" закона.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщалось ранее, 24 апреля Верховная Рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент ВР. В то же день Закон был подписан Президентом.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры” № 561-их, который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля 2020″, — говорится в сообщении.

Таким образом, далее Закон будет опубликован и с дня опубликования вступит в силу.

Как известно, к законопроекту о невозвращении “ПриватБанка” его бывшим владельцам внесено более 16 тысяч правок. Их рассмотрение могло заблокировать принятие документа и работу Парламента на месяцы.

Законом о внесении изменений в регламент Рады предусмотрена особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта (но не менее 500 поправок).

Чтобы запустить особую процедуру, необходимо, чтобы 150 нардепов подписали соответствующее предложение, после чего за него должна проголосовать Верховная Рада.

В дальнейшем процедура будет следующей:

1) После принятия Парламентом решения о применении особой процедуры у фракций и групп будет два дня, чтобы определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес комитета.

2) Каждый внефракционный нардеп, предложения и поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку, на которой он настаивает, и направить главному комитету.

3) Главный комитет в двухдневный срок будет обобщать эти предложения и поправки, а также подготовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.