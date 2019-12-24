Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" № 367-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 12 декабря.

В сообщении сказано, что этот закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц, которые проводят различные проверки в сфере бизнеса. Также законом усиливается защита потребителей, если они обнаружили какие-то “опасные непищевые продукты”.

Для того чтобы со стороны органов надзора не было большого количества проверок, которые дублируют друг друга, решено установить четкие и прозрачные требования к инспекторам, которые проводят проверки, а также к предмету самих проверок.

Прийти с проверкой инспекторы имеют право только в том случае, если у них есть документально подтвержденный факт того, что “продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции”.

Когда проводится проверка в отношении конкретного продукта, то инспекторам запрещено проверять какую-то другую продукцию.

“Закон предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора”, – отметили в сообщении.

Если во время проверки были определены конкретные нарушения, то о них необходимо сообщить в течении 16 дней со дня проверки.

Инспекторам из сферы надзора запрещено проверять такие объекты: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; некоторые объекты строительства; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них (ювелирные и бытовые).

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.