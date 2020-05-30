Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий физическим лицам предпринимателям (ФОП) не платить единый социальный взнос за те месяцы, когда у них не было прибыли.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

Подписан закон “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ.

Изменения касаются начисления и уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

К списку тех, кто освобождены от уплаты ЕСВ, добавили лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Указано, что они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии добровольного участия.

Также от уплаты ЕСВ освободили лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, но, если они зарегистрированы как ФОП.

Еще от уплаты налога освободили лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Стоит отметить, что также ФОПам отменили обязательства платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, когда они не получили прибыли. Такими могут быть месяцы общенационального карантина в связи с пандемией коронавируса.