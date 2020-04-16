Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3320, предусматривающий обработку персональных данных пациентов с COVID-19 без их согласия.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Законопроект о внесении изменений в закон о защите населения от инфекционных болезней по поводу предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был принят Парламентом 13 апреля.

Закон определяет значение понятий “самоизоляция”, “обсервация” и “обсерватор”.

Во время действия общенационального карантина органы исполнительной власти и органы местного самоуправления имеют право создавать обсерваторы и местные госпитали в случае роста динамики случаев заражения. Также учреждениям охраны здоровья разрешено привлекать медицинских работников по контракту.

Больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями, а также лица с симптомами таких заболеваний подлежат обязательной госпитализации в специализированные больницы.

Законом разрешено на время карантина и в течение 30 дней после его отмены обрабатывать персональные данные пациентов, у которых был COVID-19 без их согласия “с целью противодействия распространению коронавирусной болезни”.

Это данные, которые касаются состояния здоровья пациентов, их мест госпитализации или самоизоляции. Также разрешено получать данные об их дате рождения, месте жительства и работы (учебы).