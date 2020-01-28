Президент Украины Владимир Зеленский 31 января, в день официального выхода Великобритании из Европейского союза, подпишет указ о введении безвизового режима для их граждан на год.

Чем обусловлены такие сроки и что это значит, поясняется в материале “Европейской правды”.

Безвизовый режим для граждан Британии при въезде в Украину был введен в 2005 году президентом Виктором Ющенко. Эта норма прекратит действовать 1 февраля, то есть на следующий день после того, как состоится Brexit. Формально, если Британия перестает быть членом стран Евросоюза, то и статус страны, для граждан которой разрешен безвизовый въезд – теряет.

По информации СМИ, соответствующее решение у Зеленского уже приняли, но еще не обнародовали. О нем также сообщили британской стороне на разных дипломатических уровнях.

Возможно, безвиз на год продлят – но на сколько, будет известно позже. Продление возможно при негласном условии: количество отказов для украинцев, которые просят визы в Британию – должно сократиться значительно. К примеру, в 2015 году этот показатель был на уровне 20 %, а на данный момент – около 11 %.

В материале пояснили, что возвращение Британии в список стран, граждане которых имею право приезжать в Украину без виз – это вопрос отношения к украинцам, которым часто безосновательно отказывали в визах.