Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, поедет с официальным визитом в Ватикан для встречи с представителями Святого Престола.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Отмечается, что программой визита предусмотрена аудиенция Зеленского с Папой Римским Франциском.

“Состоится также встреча Президента Украины с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера”, — говорится в сообщении.

Последний раз глава государства посещал Ватикан с официальным визитом в ноябре 2015 года.