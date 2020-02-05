Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Отмечается, что программой визита предусмотрена аудиенция Зеленского с Папой Римским Франциском.
“Состоится также встреча Президента Украины с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера”, — говорится в сообщении.
Последний раз глава государства посещал Ватикан с официальным визитом в ноябре 2015 года.
- 10 января в возрасте 79 лет умер Султан Омана Кабус бен Саид, правивший государством 50 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако в украинских соцсетях рассматривали альтернативную версию в связи с отдыхом Владимира Зеленского в Омане.