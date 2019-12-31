Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
“Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошел 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне”, – отмечается в сообщении.
Во время разговора Зеленский и Путин также обсуждали новый обмен, в рамках которого могут быть освобождены крымские политзаключенные.
“Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине”, – подчеркивается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется “полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе”.
На сайте Кремля говорится, что телефонный разговор состоялся “по инициативе украинской стороны”.
“Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу “всех установленных на всех установленных”. Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите “нормандской четверки” в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского “Комплекса мер”… Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году”, – говорится в сообщении Кремля.
- 29 декабря из плена боевиков “ДНР/ЛНР” в рамках обмена были освобождены 76 украинцев. Среди них 12 военнослужащих и 64 гражданских. Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 освобожденных украинцев.
- Боевикам были переданы террористы, убийцы и пятеро экс-“беркутовцев”, подозреваемых в расстреле активистом Майдана.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы пятеро экс-“беркутовцев” не были включены в процесс обмена удерживаемыми лицами, боевики не отдали бы пленных украинских воинов. Также Зеленский сообщил, что если бы была возможность поменять даже 100 “беркутовцев” на одного украинского разведчика, он бы сделал это.
- Мониторинговая миссия ООН обеспокоена тем, что обмен бывших сотрудников “Беркута”, обвиняемые в убийстве 48 активистов, затруднит расследование дел Майдана.