Президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с праздниками и обсудили новый обмен удерживаемыми лицами.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

“Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошел 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне”, – отмечается в сообщении.

Во время разговора Зеленский и Путин также обсуждали новый обмен, в рамках которого могут быть освобождены крымские политзаключенные.

“Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине”, – подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется “полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе”.

На сайте Кремля говорится, что телефонный разговор состоялся “по инициативе украинской стороны”.

“Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу “всех установленных на всех установленных”. Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите “нормандской четверки” в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского “Комплекса мер”… Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году”, – говорится в сообщении Кремля.